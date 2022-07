Samsung Electronics ha presentato la seconda generazione del suo SmartSSD, un’unità incentrata sull’azienda che può fare molto di più della semplice memorizzazione dei dati. Il nuovo SSD è un dispositivo di archiviazione computazionale (CSD), il che significa che esegue l’elaborazione dei dati a bordo, riducendo i colli di bottiglia causati dalla necessità di trasferire i dati tra l’archiviazione e la CPU, la GPU e la RAM.

Lo SmartSSD di seconda generazione, che è alimentato da un SoC AMD Xilinx, dovrebbe ridurre del 50% i tempi di elaborazione per query di database di grandi dimensioni e il consumo di energia fino al 70% rispetto alle tipiche configurazioni non CSD. Per diversi anni, i partecipanti al mercato hanno pubblicizzato l’archiviazione computazionale come una delle prossime grandi cose dell’informatica.

Samsung SmartSSD arriverà presto

Esistono due tipi di sistemi di questo tipo: quelli che includono processori nel dispositivo di archiviazione stesso (come SmartSSD di Samsung) e altri che inviano attività di elaborazione a un acceleratore di archiviazione situato vicino all’unità di archiviazione. Sebbene l’archiviazione computazionale non sia adatta a tutte le applicazioni, ha il potenziale per velocizzare notevolmente le applicazioni che sono vincolate dalle prestazioni di I/O piuttosto che dall’elaborazione.

“Esiste chiaramente un’ampia classe di applicazioni che traggono vantaggio dall’offload delle funzioni di calcolo da una CPU principale a un motore di elaborazione più efficiente che è più adatto allo specifico problema di interesse”, ha affermato il mese scorso Richard New, VP of Research presso Western Digital in un’intervista con TechRadar Pro.

Tuttavia, creare un CSD di successo non è stato un compito facile. Gli SSD in genere richiedono il 100% di alimentazione e raffreddamento per svolgere il loro lavoro principale e i core a prestazioni relativamente basse in grado di essere integrati nello storage non sono stati affatto in grado di eguagliare le prestazioni offerte da una CPU standard. Tuttavia, grazie ai progressi nella tecnologia dei chip e del software, Samsung sembra aver superato questi ostacoli, almeno per un importo gestibile.