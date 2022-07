Per questo fine settimana l’operatore telefonico virtuale PosteMobile ha deciso di far tornare una delle sue offerte più apprezzate. Si tratta dell’offerta denominata PosteMobile Creami WOW 30 GB e, fino al prossimo 24 luglio 2022, sarà attivabile ad un prezzo scontato. Come suggerito dal nome, l’offerta include 30 GB al mese per navigare ad un costo davvero molto basso. Ecco qui di seguito i dettagli.

PosteMobile ripropone per il week-end l’offerta Creami WOW 30 GB

L’offerta di rete mobile in questione propone un quantitativo di traffico dati pari a 30 GB per navigare con connettività 4G su rete Vodafone, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. Per questo week-end l’offerta viene proposta ad un prezzo scontato di soli 4,99 euro e non è previsto alcun costo per la scheda sim.

PosteMobile Creami WOW 30 GB è attivabile sia da tutto coloro che decideranno di attivare un nuovo numero sia da chi richiederà la portabilità del proprio numero da qualsiasi altro operatore telefonico. Tuttavia, si potrà attivarla soltanto online sul sito ufficiale e non sarà quindi attivabile presso i negozi fisici. Attivando l’offerta saranno attivati senza alcun costo extra anche alcuni servizi. Tra questi, ci sono i servivi di reperibilità Ti Cerco e Richiamami Ora, l’hotspot, il controllo del credito tramite il numero 401212 e anche l’avviso di chiamata.