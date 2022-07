Nuove aperture: preparatevi a spendere il vostro stipendio nei nuovi punti vendita

Qualche mese fa non si smetteva di parlare della chiusura dei famosi supermercati Conad, Tuodì e Carrefour. La notizia sconvolse tutti, ma per fortuna per ogni fine c’è sempre un nuovo inizio. In questo caso il nuovo inizio è segnato dall’arrivo di punti vendita super interessanti mai visti prima. Scopriamo insieme quali sono e dove hanno aperto.

Nuove aperture: la crisi ha colpito tutti

La crisi della distribuzione organizzata (GDO) ha provocato molti problemi al settore del commercio. Ma cos’è? Quando si parla di GDO ci si riferisce al sistema di vendita al dettaglio attraverso una rete di supermercati e di altre catene di intermediari di vario genere. Questa rappresenta lo sviluppo del solito supermercato singolo a cui siamo abituati e il quale forma lo sviluppo del negozio tradizionale.

In altre parole, le nuove aperture smettono quasi subito di incassare, i commercianti faticano ad arrivare a fine mese a causa delle scarse entrate, si va incontro alla chiusura delle attività ed i conseguenti licenziamenti dei dipendenti che si trovano senza lavoro da un momento all’altro.

Ma quindi, che fine hanno fatto Conad, Tuodì e Carrefour? A Cognento, in provincia di Modena, il punto vendita Conad ha chiuso per poi lasciare spazio ad Intima Moda. Carrefour invece ha deciso di bloccare l’attività di alcuni punti vendita, ad oggi trasformati in store IperDem, un brand appartenente al Gruppo Romano Supermercati. Come se non bastasse, a breve chiuderanno anche 106 punti vendita di cui molti lombardi e campani.

Infine la catena Tuodì, che nel Lazio ha bloccato le attività lasciando senza lavoro 12 dipendenti del punto vendita Priscilla e altri 49 dipendenti a rischio.