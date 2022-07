Netflix: siete amanti del brivido? Allora correte a vedere questo thriller apocalittico

Da 10 giorni è approdato su Netflix un film a dir poco ansiogeno. Quale miglior momento scegliere per vedere un thriller apocalittico, se non questo? La situazione del 2022 alla fine non è poi tanto diversa da quella dei film di fantascienza in cui il mondo viene assalito da fenomeni naturali inspiegabili. Dunque, se non siete soggetti ansiosi e avete voglia di provare il brivido, vi consigliamo di guardare La fine (How It Ends), di David M. Rosenthal.

Netflix: la piattaforma si macchia di rosso con “La fine”

Il film è uscito esattamente nel 2018, eppure sembra sempre piuttosto attuale. È stato girato a Winnipeg negli Stati Uniti d’America e i protagonisti sono Theo James e Forest Whitaker. Di cosa parla? La storia ruota attorno a Samantha e Will, una giovane coppia che vive a Seattle. I due devono prendere un volo per Chicago, dove vivono i genitori di lei ed annunciare l’arrivo del loro primo figlio. Il padre (Tom) è un ex militare. Ma le cose non vanno secondo i piani, perché Samantha rimane bloccata a Seattle.

Mentre la coppia è in videochiamata, la comunicazione cade dopo un boato che mette in guardia Will: trattasi di un blackout o di qualcosa di molto più terrificante? Nel dubbio Will e Tom decidono di raggiungere Samantha a Seattle tra pericoli ed esperienze travolgenti, e nella speranza di ricongiungersi alla donna.

Nel cast ci sono Theo James nei panni di Will, Forest Whitaker nonché Tom, Kat Graham è Samantha, Mark O’Brien copre la parte di Jeremiah e Nancy Sorel ovvero l’ecografa. Inoltre compaiono nel film post apocalittico Grace Dove e Nicole Ari Parker.