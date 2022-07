Mentre Samsung rivela al suo pubblico la data del prossimo Galaxy Unpacked, Motorola non perde tempo e decide di sfidare apertamente il colosso sudcoreano procedendo con il lancio del suo prossimo pieghevole con pochi giorni di anticipo rispetto al rivale.

I nuovi smartphone Samsung saranno presentati il 10 agosto mentre Motorola sarà già pronta ad annunciare i suoi dispositivi il 2 agosto. In questa occasione, l’azienda rilascerà il nuovo Motorola Razr 3 e l’attesissimo X30 Pro, il primo smartphone con fotocamera da 200 megapixel.

Motorola contro Samsung: Razr 3 e X30 Pro arriveranno il 2 agosto!

Il Motorola Razr 3 arriverà tra sole poche settimane e sarà accompagnato dall’attesissimo X30 Pro. L’azienda ha già svelato la data dell’evento di lancio, che si terrà il 2 agosto, soltanto pochi giorni prima il Galaxy Unpacked dedicato al Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4.

I due dispositivi sono protagonisti di indiscrezioni ormai da diverse settimane. Il Razr 3 dovrebbe essere in grado di fronteggiare il pieghevole a conchiglia di Samsung senza alcuna difficoltà. Purtroppo lo smartphone non sarà disponibile ovunque. L’azienda rilascerà il suo dispositivo soltanto in Cina per poi immetterlo in ulteriori mercati entro la fine del 2022.

Il Motorola X30 Pro, invece, avrà un display da 6,67 pollici con refresh rate a 144 Hz e SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. La componente di maggiori rilievo sarà il sensore fotografico da 200 megapixel che, in una versione aggiornata, sarà introdotto da Samsung sul suo futuro Galaxy S23 Ultra. Lo smartphone avrà un costo di circa 899,00 euro ma anche in questo caso sarà necessario attendere la fine dell’anno prima di poter assistere al rilascio nel nostro Paese.