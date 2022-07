MediaWorld ha cambiato la propria campagna promozionale, promettendo al consumatore finale un risparmio praticamente inatteso e mai visto prima d’ora. I prezzi sono decisamente più bassi del normale, e paiono essere pronti a fare faville nel mercato della rivendita di elettronica.

La campagna promozionale è assolutamente ricca di occasioni e di prodotti da non perdere di vista, finalmente i prezzi sono bassi e tutti gli utenti si ritrovano ad avere l’occasione di accedere a prodotti mai visti, disponibili a cifre sempre più economiche e dal risparmio assicurato. Gli acquisti, come al solito del resto, possono essere completati ovunque in Italia, o sul sito ufficiale.

MediaWorld: quali sono gli sconti ed i prezzi più bassi

Con il volantino MediaWorld tutti gli utenti pensano davvero di avere la possibilità di risparmiare ingenti quantitativi di denaro, anche ad esempio sull’acquisto di un Apple iPhone 13 Pro, il cui prezzo di vendita di 1099 euro, pare a tutti gli effetti inferiore a quanto ci saremmo aspettati di vedere nello stesso periodo.

Le alternative del volantino sono poi legate ad alcuni smartphone con sistema operativo Android, troviamo nello specifico Oppo Reno8 Lite, proposto a soli 349 euro, passando anche per Xiaomi 11T Pro, disponibile all’acquisto alla modica cifra di 399 euro. Tutte le altre offerte del volantino di casa MediaWorld sono rimandate direttamente al sito ufficiale, dove si troveranno i vari sconti ed i prezzi effettivamente più bassi del periodo.