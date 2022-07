Iliad è al centro del mercato della telefonia anche nel corso dell’estate. Il provider francese non rinuncia alle sue classiche offerte low cost a luglio e rilancia la sua azione commerciale riportando in auge la promozione Giga 120. Questa tariffa si conferma una delle più convenienti sul mercato per i nuovi clienti.

Iliad, la tariffa con 120 Giga ed il 5G a costo zero

Gli abbonati che decidono di sottoscrivere la Giga 120 avranno a loro disposizione un pacchetto che prevede un costo pari a 9,99 euro ogni mese. Per gli utenti, al costo per il rinnovo mensile dell’offerta, ci sarà da aggiungere una quota una tantum dal valore di 10 euro.

I clienti che attivano questa promozione riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 120 Giga per la connessione di rete.

La vera sorpresa per coloro che decidono di attivare la Giga 120 è rappresentata dalla tecnologia 5G. Gli utenti, infatti, potranno beneficiare per la prima volta di questo servizio completamente a costo zero.

Il 5G sarà gratis sia per i vecchi clienti sia per i nuovi clienti che hanno sottoscritto la Giga 120. La strategia commerciale di Iliad è quindi ancora parallela rispetto a quella di TIM e Vodafone. Iliad, infatti, non prevede alcun genere di costo aggiuntivo per la navigazione di rete ad altissime velocità.