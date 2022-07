Euro speciali: questa moneta ti farà guadagnare 40mila euro in un colpo solo

Non fermatevi mai all’apparenza, una moneta che vale un euro in realtà potrebbe custodire un dettaglio che le conferisce un valore pazzesco.

Chi si ferma è perduto, ora sta a voi scegliere se cambiare vita o rimanere fermi nella solita zona di confort. Intanto vi consigliamo di iniziare a dare un’occhiata agli euro speciali.

Euro speciali: il valore di queste monete è ineguagliabile

Fermi tutti, non penserete mica di arrivare così facilmente al guadagno desiderato? Ovviamente non tutte le monete sono euro speciali, quindi prima di tutto è fondamentale capire come distinguere un pezzo raro da uno qualunque.

Il primo elemento da tenere sotto controllo è la tiratura limitata, che vale a dire che ne sono stati coniati pochi pezzi. Dunque la difficoltà di reperibilità è uno dei fattori che la impreziosiscono.

In secondo luogo a rendere rara una moneta ci potrebbe essere anche l’errore di conio o l’emissione per celebrare un evento o un personaggio. Nel primo caso la moneta viene coniata con un errore, mentre nel secondo si tratta di euro celebrativi.

La moneta in questione è l’euro con sopra raffigurato l’Uomo Vitruviano di Leonardo in una posa insolita. A questo manca anche la firma che certifichi la messa in circolazione dell’esemplare. La rete inoltre offre un’ampia scala a cui fare affidamento nel caso si fosse alla ricerca della moneta rara. Nella lista ci sono quelle di Andorra del 2015, 2017 e 2018, Austria con Wolfgang Amadeus Mozart, 2ª serie dal 2008 in poi e 1ª serie dal 1999 al 2006; Belgio degli anni 2000, 2001, 2005, 2006 (m anche alcune del 2007, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017); Cipro del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Estonia del 2016; Finlandia, 2ª serie dal 2013 al 2018; Francia del 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; e tante altre ancora.