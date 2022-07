Un volantino davvero folle attende gli utenti nei vari negozi di casa Esselunga, arrivano i migliori prodotti in circolazione, con sconti importanti rispetto al listino originario, a prescindere dalla categoria merceologica coinvolta.

La campagna promozionale è assolutamente una delle migliori in circolazione, proprio perché in grado di convincere un numero sempre più grande di consumatori all’acquisto, a patto che siano disposti a recarsi personalmente nei negozi fisici in Italia, con scorte possibilmente limitate.

Esselunga fa faville: scoperto un volantino veramente pazzesco

Con Esselunga si ha davvero la possibilità di risparmiare molto più di quanto avremmo mai sperato, data infatti la presenza di una offerta tech mirata su un singolo prodotto d’altro profilo, anche se non uno smartphone, ma più che altro un accessorio.

Stiamo parlando degli auricolari true wireless Motorola Moto Buds 120, oggi disponibili all’acquisto a soli 24,95 euro, al posto del listino classico di 50 euro. Il prodotto in questione viene scontato solamente con la carta fidaty, la tessera di fedeltà caratteristica per intenderci, solamente gli iscritti ne potranno effettivamente fruire.

Le specifiche tecniche sono comunque di tutto rispetto, parliamo di un prodotto con una batteria in grado di garantire una autonomia fino a 15 ore, con certificazione IPX5, ricarica tramite USB di tipo C e controlli completamente touch. Sono auricolari true wireless, senza aggancio o archetto, di conseguenza li potremmo ritenere davvero minimali.

Il dettaglio del volantino è rimandato, come al solito del resto, esclusivamente al sito ufficiale di Esselunga.