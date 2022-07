Ci troviamo in un periodo in cui il paese versa in condizioni davvero disastrosa e sotto tutti i punti di vista. Bisogna infatti valutare tutto ciò che sta succedendo e le influenze che purtroppo provengono anche dal conflitto che sta coinvolgendo ormai da tempo Russia e Ucraina. L’energia scarseggia sempre di più, soprattutto per quanto riguarda il gas le cui condotte sono state chiuse proprio dalla Russia verso il resto dell’Europa.

Proprio per questo motivo ci sono tanti progetti in atto che nei prossimi anni potrebbero dare l’indipendenza all’Italia dal punto di vista energetico. Nel frattempo sul web molte sono le persone che si stanno documentando su come risparmiare sulla bolletta dell’energia, la quale risulta sempre più piena di cose da pagare. Scoprendo i vari metodi trovati sul web però si può incappare anche in qualcosa di realmente fantascientifico. Stiamo parlando ad esempio di quel trucco di cui servirsi con un motore elettromagnetico, il quale potrebbe comportare la produzione di energia ma certamente non senza alcun limite e senza alcun costo.

Energia: le batterie al grafene potrebbero essere una grande soluzione per i dispositivi mobili e per le auto

Secondo quanto riportato, l’energia potrebbe essere uno dei talloni d’Achille del mondo già da adesso e per i prossimi anni. Proprio per questo motivo si sta cercando di valorizzare le nuove scoperte, come quella che riguarda le batterie al grafene.

Questo nuovo materiale permetterebbe di una batteria di uno smartphone di durare addirittura una settimana, con un processo di ricarica davvero esiguo. Basterebbe infatti, secondo quanto riportato, solo un tempo pari a 50 secondi per ricaricare l’unità.