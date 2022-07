Tra i gestori più desiderati del momento soprattutto se si parla di quelli virtuali, c’è un nome in particolare. Stiamo parlando di CoopVoce, il provider che tu ti stanno apprezzando per le sue grandi qualità riguardanti le offerte mobili messe in circolo sul mercato della telefonia mobile italiana.

Tutti ricorda infatti che durante i primi tempi, quando il gestore nacque per la prima volta, non ebbe così tanta fortuna. Pian piano, con tanta resilienza, CoopVoce è riuscito ad ottenere grande considerazione con un numero sempre maggiore di utenti pronto a sottoscrivere una delle sue promozioni. Attualmente quelle disponibili fanno capo alla linea Evo, la quale include tutto ciò che serve per pochi euro mensili. Ricordiamo inoltre che si tratta di offerte che una volta sottoscritto e non cambieranno mai almeno per quanto riguarda il prezzo di costo mensile.

CoopVoce: le migliori offerte sono le Evolution, ecco cosa includono al loro interno per soli 8,90 euro al mese

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 8,90 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS