I piani di Unieuro sono letteralmente distrutti dalla nuovissima campagna promozionale di Coop e Ipercoop che che convince gli utenti a ricorrere all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, e non solo.

Il risparmio è importante sotto molteplici punti di vista, gli acquisti possono essere completati nei negozi fisici, senza differenze particolari o vincoli di alcun tipo. I prezzi comprendono, come era facile immaginarsi, anche la garanzia della durata complessiva di 24 mesi, che copre tutti i difetti di fabbrica, non causati dall’utente finale.

Coop e Ipercoop: questi sono gli sconti da non perdere

Gli sconti di Coop e Ipercoop permettono a tutti i consumatori di accedere ad una discreta selezione di offerte a prezzi molto più bassi, tra queste ad esempio possiamo trovare Xiaomi redmi Note 11, in vendita a 189 euro, passando anche per Oppo A74, disponibile a 229 euro, oppure un Oppo A16, il cui prezzo di vendita al momento attuale non supera i 149 euro.

Molto buone sono anche le promozioni legate ad altre categorie merceologiche, quali possono essere ad esempio i televisori, disponibili al massimo a 219 euro, anche da 40 pollici, passando per un Amazfit Bip, il cui prezzo comunque si aggira sui 44,90 euro, e molto altro ancora.

Se interessati all’acquisto, dovete comunque sapere, e ricordare, che sarà sempre necessario recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, in modo da essere sicuri di avere la merce a prezzi molto più bassi del normale.