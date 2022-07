Con il nuovo volantino Comet gli utenti hanno la possibilità di accedere ad una importantissima selezione di sconti molto interessanti, arricchiti da prezzi bassi dal risparmio praticamente assicurato.

La campagna promozionale convince con una selezione di riduzioni dal retrogusto assolutamente importante, ricordando comunque che gli acquisti possono essere completati in ogni negozio sul territorio, alla stessa stregua del sito ufficiale, dove si trovano i medesimi prezzi, che prevedono comunque la consegna gratuita presso il domicilio (solo se la spesa ha un valore superiore ai 49 euro).

Comet: ecco tutte le nuove offerte

Proprio in questi giorni Comet ha completamente rinnovato la propria campagna promozionale, con il lancio di una nuovissima serie di offerte da non perdere, attive fino al 3 agosto sia in negozio che online.

Gli sconti riguardano un numero crescente di smartphone e prodotti, tra cui ad esempio troviamo Galaxy A53 a 319 euro, passando per altri modelli della stessa fascia, come Motorola Edge 30, disponibile a 369 euro, galaxy A22 a 179 euro, Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ a 399 euro, Xiaomi Note 11S a 249 euro, Oppo A54s a 174 euro, Oppo A74 a 219 euro, Honor X8 a 229 euro, TCL 30Se a 159 euro e altri ancora.

Scarsissimi sono i riferimenti ai top di gamma, troviamo infatti solamente Apple iPhone 13 Pro a 1199 euro, passando per il foldable più amato degli ultimi anni, l’eccellente Motorola Razr 5G, il cui prezzo attuale si aggira sui 629 euro. Tutte le altre offerte del volantino di casa Comet, sono raccolte online sul sito.