I Chromebook sono diventati ancora più portatili rispetto al passato negli ultimi anni, non richiedendo più una connessione Wi-Fi grazie alle nuove versioni con dati mobili. In precedenza, l’unico modo per connettersi a Internet mentre si è in viaggio era utilizzare un hotspot mobile o trovare reti Wi-Fi gratuite nelle vicinanze.

Google sembra lavorare su un modo per invertire lo script sulla tua connessione dati mobile, consentendo al tuo Chromebook, che ha una capacità della batteria notevolmente maggiore di un telefono, di ospitare un hotspot Wi-Fi per altri dispositivi. La funzione in fase di sviluppo ha fatto la sua prima apparizione nel codice ChromeOS come nuovo flag disponibile in chrome:/flags.

Chromebook, potrai sfruttare l’hotspot del tuo portatile

Le specifiche sono attualmente scarse, con poco più della descrizione del flag accessibile. Tuttavia, in base a come funziona oggi la stessa funzione sui telefoni Android, è facile immaginare come funzionerebbe un hotspot mobile su ChromeOS.

Dovresti essere in grado di selezionare il nome e la password per l’hotspot del Chromebook utilizzando l’app Impostazioni in ChromeOS, dove puoi anche attivare e disattivare l’hotspot. Se segue davvero l’esempio di Android, ci sarà un modo semplice per attivare il tuo hotspot tramite un’opzione Impostazioni rapide.

Non è chiaro quanta domanda ci sia stata per Chromebook con dati mobili che possono fungere da hotspot per altri dispositivi, ma dato che la funzionalità è già integrata nell’hardware, sembra non esserci alcun motivo per non farlo. Poiché il lavoro è appena iniziato, non vedremo il supporto completo per l’utilizzo del Chromebook come hotspot Wi-Fi molto più avanti di quest’anno.