I prezzi che Carrefour ha effettivamente deciso di attivare all’interno del proprio volantino, permettono a tutti gli utenti di godere di un risparmio assolutamente importante, per gli acquisti completati solamente in negozio.

Se interessati alla compravendita, dovete comunque ricordare che i prezzi sono da considerarsi bassi con annessa la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, ed anche la variante no brand, che prevede quindi aggiornamenti molto tempestivi del sistema operativo. Coloro che supereranno la soglia di spesa dei 199 euro, inoltre, potranno avere la rateizzazione senza interessi.

Carrefour: grandiose offerte e prezzi bassi

La campagna promozionale di Carrefour strizza solamente l’occhio al mondo della telefonia mobile, con una singola promozione dal prezzo complessivamente ridotto e conveniente. Stiamo parlando di un modello appartenente alla fascia bassa, quale è il Samsung Galaxy A02s, oggi acquistabile a 120 euro, e pronto a dire la sua nonostante comunque le prestazioni siano proporzionate alla spesa.

Il prodotto presenta una scheda tecnica complessivamente discreta, impreziosita dalla presenza di una batteria da ben 5000mAh, pronta a garantire una autonomia superiore alla media, passando anche per un ampio display IPS LCD da 6,5 pollici di diagonale, per terminare con il comparto fotografico, pronto a scattare discrete immagini in ogni condizione di luce.

Il volantino non presenta limiti o vincoli particolari, le scorte dovrebbero essere in grado di soddisfare tutte le richieste, anche i ritardatari nella scelta e nell’acquisto, tutti i dettagli sono comunque raccolti al solito online.