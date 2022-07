Un volantino assolutamente inedito abbatte letteralmente le offerte di MediaWorld, da Bennet il risparmio è assicurato per tutti gli utenti che vogliono avere il massimo con il minimo sforzo.

Le offerte che troverete ampiamente descritte nel nostro articolo, ricordiamo essere valide solamente nei negozi fisici, in questo modo gli utenti possono decidere di recarsi personalmente presso gli stessi, ed avere la certezza di risparmiare, senza legarsi a specifici punti vendita.

Bennet: questi sconti sono tutti per voi

Le proposte del volantino partono con una coppia di promozioni veramente interessanti, stiamo parlando dei due Apple iPhone, rispettivamente iPhone 12 e iPhone 11, proposti all’acquisto a 699 e 499 euro, nella loro variante con 128GB di memoria interna.

Nel momento in cui, invece, foste interessati all’acquisto di uno smartphone con sistema operativo Android, la scelta potrebbe effettivamente ricadere su Galaxy A13, in vendita a 149 euro, come anche Galaxy A22, disponibile a circa 50 euro in più, stiamo parlando infatti di 199 euro.

Indipendentemente dal modello selezionato, ricordiamo che le condizioni di vendita sono pressoché invariate, ciò sta a significare che parliamo di prodotti con garanzia della durata di 24 mesi, la quale copre esclusivamente i difetti di fabbrica, non i danni accidentali causati eventualmente dagli utenti, per passare poi attraverso al variante no brand. Tale denominazione sta a significare che si tratta di modello che riceverà gli aggiornamenti di sistema direttamente dal produttore, sicuramente più tempestivi e rapidi degli altri.