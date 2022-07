Sembra che ci stiamo avvicinando a un periodo di sviluppo di Windows in cui nuove funzionalità e modifiche al sistema operativo verranno rilasciate numerose volte all’anno. A tal fine, i canali Insider Preview di Microsoft continuano ad aggiungere, rimuovere e in generale sperimentare le funzionalità e l’esperienza utente di Windows 11.

La funzionalità più intrigante da molto tempo sta finalmente arrivando agli utenti sul canale sperimentale Dev: una versione ottimizzata della barra delle applicazioni con una gestione significativamente superiore dell’overflow delle icone delle app quando gli utenti hanno troppe app aperte contemporaneamente. Quando fai clic su un pulsante con i puntini di sospensione sulla barra delle applicazioni, viene visualizzato un nuovo menu di overflow delle icone, che ti consente di interagire con una qualsiasi di quelle icone aggiuntive come se fossero sulla barra delle applicazioni.

Windows 11 sta rilasciando un nuovo aggiornamento

Questo sarebbe un miglioramento significativo rispetto all’attuale comportamento di overflow, che dedica lo spazio di un’icona alla visualizzazione dell’icona dell’ultima app con cui hai interagito, lasciando il resto non disponibile. Questa icona rimarrà sulla barra delle applicazioni con la nuova icona con i puntini di sospensione. Secondo Microsoft, le icone dei programmi nell’area di overflow saranno in grado di visualizzare jump list e altre scorciatoie personalizzabili proprio come qualsiasi altra icona di app nella barra delle applicazioni.

Questo aggiornamento include anche un miglioramento della funzionalità di condivisione nelle vicinanze simile ad AirDrop, che utilizza una combinazione di UDP e Bluetooth per rilevare i dispositivi vicini sulla stessa rete locale. Questi miglioramenti sono applicabili solo quando sei connesso a una rete ‘privata’ e utilizzi la finestra di condivisione integrata di Windows per scambiare file e sono disponibili anche nelle versioni del canale Beta più recenti.

Microsoft testa le funzionalità sul canale Dev che difficilmente verranno rese disponibili a tutti i clienti Windows. Abbiamo già visto funzionalità come una barra di ricerca desktop andare e venire e Microsoft sta testando almeno due approcci alternativi per reintrodurre alcune versioni del campo di ricerca di Windows 10 nella barra delle applicazioni. Molti di questi concetti vengono anche testati A/B, il che significa che appariranno per alcuni Windows Insider ma non per altri.