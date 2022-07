Ogni giorno succede qualcosa che possa far dubitare anche dei colossi veri e propri nel mondo degli smartphone. No, non stiamo parlando delle aziende che costruiscono i celebri dispositivi mobili di cui oggi ci serviamo, ma di quelle che si occupano della messaggistica. WhatsApp è sicuramente la migliore applicazione in giro per quanto riguarda quest’ambito, anche se da qualche tempo a questa parte qualcuno avrebbe paura della privacy.

Le voci infatti girano rapidamente e qualcuno avrebbe fatto presente che proprio negli ultimi tempi ci sarebbe una truffa in atto. Mediante il vostro codice di autenticazione alla versione web di WhatsApp, riuscirebbero a rubare il vostro account per un periodo di tempo.a sottolinearlo è la polizia di Stato, la quale sarebbe indagando proprio sulla fitta rete di truffatori. In basso trovate alcune indicazioni della polizia.

WhatsApp: la nuova truffa ruba gli account con un trucco molto semplice, ecco che interviene la Polizia di Stato con un comunicato

“Per attivare l’App di messaggistica Whatsapp sul proprio smartphone – si legge sul profilo Facebook del Commissariato di PS Online – è necessario inserire uncodice che viene inviato tramite SMS sul dispositivo. Tramite questa procedura i cybercriminali riescono a far recapitare alla vittima un SMS nel quale viene chiesto l’invio di tale codice facendo apparire come mittente il numero di telefono di un contatto presente in rubrica.

L’invio del codice permette agli stessi di poter attivare un nuovo Whatsapp su un dispositivo diverso ma riferito al numero telefonico della vittima prescelta che, di fatto, ne perde la “proprietà”.”