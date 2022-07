Vodafone compete senza timore con gli altri operatori della telefonia mobile in questa stagione estiva. Il gestore inglese ha deciso di mettere a disposizione di tutti gli utenti una serie di iniziative molto vantaggiose per costi e per soglie di consumo. Le migliori promozioni di Vodafone sono legate ovviamente all’operazione di portabilità della rete.

Vodafone, la tariffa low cost con 100 Giga

I clienti che scelgono di attivare una promozione con Vodafone possono accedere alla Special 100 Giga. Gli abbonati che optano per questa tariffa avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della loro rubrica ed anche un pacchetto all inclusive con 100 Giga per la connessione di rete, anche con 4G incluso.

Il prezzo per il rinnovo di questa ricaricabile sarà pari a soli 9,99 euro. Gli abbonati che decidono di attivare questa promozione con il provider inglese si troveranno a pagare un costo di attivazione dal valore di 10 euro. In questa spesa è previsto anche il rilascio della SIM.

A differenza delle precedenti occasioni, Vodafone assicura a tutti i suoi abbonati anche una garanzia non da poco. I clienti, infatti, avranno la certezza di costo bloccato nei sei mesi iniziali. Nei sei mesi successivi all’attivazione della SIM, quindi, non saranno possibili rimodulazioni sui costi.

Gli abbonati interessati a questa promozione dovranno rivolgersi presso uno dei punti vendita ufficiali di Vodafone in Italia. Solo gli utenti attuali di Iliad potranno effettuare l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale. Sempre necessari tre giorni lavorativi per attivare la nuova SIM.