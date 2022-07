Per i vecchi clienti Vodafone ci sono delle offerte strepitose che potranno questa volta a farli tornare sui propri passi.

Lo scopo è convincerli a tornare indietro, proprio per ottenere sconti ma soprattutto tanti contenuti di qualità grazie al marchio britannico.

Vodafone apre al rientro dei vecchi clienti proponendo tre offerte di grande livello

Come potete vedere, tutto ciò che è contenuto nelle promo non è variato mentre a cambiare sono i prezzi di vendita. Ogni mese dunque pagherete un prezzo minore ma soprattutto, secondo Vodafone, per sempre.

Special Giga

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

1000 SMS verso tutti i numeri

70 giga di traffico dati, 100 se attivate SmartPay

Prezzo mensile di 7,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tim, Tiscali, Coop ESP, Coop Italia Full, Spusu, Digi Mobile

Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G per la navigazione sul web

Con Smartpay attivo, entrerete nel Vodafone Club con 5G e 10GB in più

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da CoopVoce, Iliad, Fastweb, PosteMobile e di altri MVNO

Vodafone Red Max Under 25