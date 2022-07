Con il clima estivo in pieno svolgimento, molti automobilisti si trovano a dover affrontare situazioni al limite della sopportazione: il caldo estremo in questi giorni sta mettendo a dura prova sia il corpo che i componenti all’interno dell’auto. Inoltre, l’impennata dei prezzi del carburante non fa che peggiorare questa condizione, soprattutto quando le temperature aumentano e l’aria condizionata deve essere utilizzata.

Secondo gli esperti, l’uso dell’aria condizionata può far aumentare il consumo di carburante fino al 20% in più rispetto alla norma. Ciò può influire in particolare sui portafogli degli automobilisti in un momento in cui il prezzo medio della benzina si trova intorno i 2 euro al litro.

Per questo motivo, molti esperti hanno dispensato consigli nel tentativo di far capire agli automobilisti come mantenere fresca l’auto senza usare l’aria condizionata.

Alcuni consigli utili

Un portavoce di StressFreeCarRental.com ha dichiarato: “Guidare sotto il sole cocente può causare vertigini e malessere agli automobilisti: questo non solo è pericoloso per tutti gli utenti della strada, ma risulta anche costoso in termini di consumo di carburante“.

Ma ci sono altri trucchi poco conosciuti per il raffreddamento dell’auto che i conducenti dovrebbero usare al posto dell’aria condizionata e che consentono di risparmiare carburante.

“Ci sono alcune alternative convenienti che aiutano gli automobilisti ad affrontare il caldo e prevenire gli incidenti mentre sono in giro in una giornata calda“. Uno di questi è molto semplice: basta portare una bevanda fresca rinfrescante durante il viaggio per evitare la disidratazione e riporla sotto il sedile per farla mantenere una temperatura stabile.

In questo modo, si potrà continuare il viaggio senza bisogno di accendere l’aria condizionata o abbassare il finestrino.