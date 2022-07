Gelati e snack sono gli alimenti più consumati durante la stagione estiva. Una brutta notizia, però, potrebbe farvi cambiare rapidamente idea sugli alimenti da mangiare. Stando ai fatti, dopo vari ritiri avvenuti ai danni di grosse aziende come Ferrero e Buitoni, altri due importanti marchi hanno dovuto ritirare d’urgenza i loro prodotti dal mercato.

Le due catene molto importanti nel panorama delle aziende dolciarie hanno dovuto rinunciare forzatamente a parte dei loro prodotti. Il motivo è che quest’ultimi provocherebbero nelle persone delle forti emicranie, convulsioni, danni ai polmoni e non solo. La batosta, quindi, è stata davvero pesante.

Gelati e snack ritirati dal mercato: Mars coinvolta

La catena alimentare gestita da Cadoro-Eurofood, nei giorni scorsi, ha rilevato e confiscato il lotto dal codice EAN 3415581101935 con scadenza il 16/02/2023 del gelato alla vaniglia del noto marchio Haegen-Dasz.

Il ritiro tempestivo è stato effettuato per via delle presenza di ossido di etilene all’interno dell’estratto alla vaniglia, utilizzato per fare i gelati. Questo è un gas potenzialmente pericoloso per l’uomo e determinati soggetti devono assolutamente evitare di assumerlo.