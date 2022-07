iPhone: Macro da paura, l'azienda premia le migliori foto in assoluto

Sono passati i tempi in cui una una Reflex era nettamente superiore a qualsiasi smartphone. Ora i dispositivi telefonici viaggiano alla velocità della luce arrivando addirittura a scavalcare il mondo della vera fotografia. A darne la prova vi sono le foto Macro qui di seguito, realizzate con iPhone e premiate come le migliori opere (nel campo) al mondo.

iPhone: la fotografia è arte se incontra le mani e lo smartphone giusto

Nelle immagini vincitrici annunciate il 13 aprile 2022 nell’Apple Shot on iPhone Macro Challenge, compare “Strawberry in Soda”, frutto delle mani della fotografa californiana Ashley Lee. Il suo obiettivo sta nel trasformare oggetti di uso quotidiano in qualcosa di più speciale, in modo da dare libero sfogo alla creatività. Come si deduce dal nome, nella foto compaiono una fragola e della soda. Secondo Lee il netto contrasto tra fragola e sfondo mette in risalto il soggetto, facendolo sembrare quasi fluttuante nello spazio.