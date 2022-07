Apple si sta preparando per il rilascio della serie iPhone 14 (che si sta avvicinando all’avvicinarsi dell’autunno) e sembra che Cupertino sia determinata a non avere problemi con la catena di approvvigionamento. Secondo il noto insider del settore Ming-Chi Kuo, Apple punta ad aumentare i suoi fornitori per la serie iPhone 14 e ora ha reclutato un nuovo partner.

SG Micro (con sede in Cina), secondo Kuo, ha ora superato la certificazione di qualità per i chip per le versioni iPhone 14 di fascia alta (ovvero iPhone 14 Pro e Pro Max). L’azienda dovrebbe ricevere ordini per PMIC (circuiti integrati di gestione dell’alimentazione – fondamentalmente un chip di gestione dell’alimentazione) per i prossimi iPhone nella seconda metà di quest’anno.

iPhone 14, la nuova serie in arrivo questo autunno

Questa è la prima volta che il produttore ha fornito componenti per iPhone più costosi. Questa collaborazione, secondo un insider del settore, continuerà in futuro in modo che Apple possa evitare futuri problemi della catena di approvvigionamento.

Di recente, Kuo ha affermato che diversi fornitori di display e memorie per iPhone 14 stavano riscontrando problemi di fornitura; tuttavia, non crede che ciò avrebbe un impatto significativo sulla produzione di massa. Secondo Kuo, Apple sembra essere sulla buona strada con la produzione di iPhone 14.

Per riassumere, prevediamo una maggiore disparità tra i modelli di iPhone non Pro e le varianti Pro quest’anno. Si ritiene che iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max siano gli unici modelli a includere la CPU più recente di Apple (l’A16), mentre i modelli non Pro dovrebbero includere il chip iPhone 13 di quest’anno.

Inoltre, i modelli Pro iPhone 14 avranno un design ridisegnato per i sensori Face ID e la fotocamera selfie, eliminando il notch che rimarrà su iPhone 14 e iPhone 14 Max non Pro. Prevediamo inoltre che i Pro includeranno un display sempre attivo.