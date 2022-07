Iliad assicura la possibilità di attivare le promozioni più convenienti nel campo sia della telefonia mobile che della telefonia fissa. La sorpresa di queste ultime settimane per gli abbonati del gestore francese è rappresentata senza dubbio dalla garanzia della Fibra ottica.

Iliad, costi, consumi e tariffe per la Fibra ottica in Italia

Così come per le principali ricaricabili legate alla telefonia mobile, anche per le offerte della telefonia fissa gli utenti del provider francese potranno accedere ad una serie di promozioni legate dalla garanzia della massima convenienza. Per la Fibra ottica, infatti, il provider francese mette a disposizione i costi più bassi di sempre.

Una delle offerte migliori per quanto concerne Iliad è senza dubbio la Iliad Box. Gli utenti che andranno ad attivare quest’iniziativa si troveranno a pagare un costo mensile dal valore di 15,99 euro. Il pacchetto per il pubblico prevede chiamate senza limiti, senza scatto alla risposta e verso tutti i numeri fissi e mobili, anche stranieri, con connessione illimitata ad internet sino a 4 Gbps.

La condizione per il prezzo di 15,99 euro ogni mese è molto chiara. Questo costo è infatti assicurato a coloro che in maniera speculare ad una tariffa per la Fibra ottica hanno anche attivato una ricaricabile per la telefonia mobile. In alternativa, il prezzo della Fibra sarà pari a 23,99 euro al mese.

In tutte e due le circostanza i clienti dovranno aggiungere al costo di attivazione anche un extra pari a 39,99 euro. Questo costo extra è necessario per sottoscrivere in prima battuta l’iniziativa Iliad Box.