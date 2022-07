Un elenco di smartphone in fortissimo sconto vi attende proprio in questi giorni da Esselunga, la campagna promozionale incanta con una serie di ottime occasioni su cui è possibile fare affidamento, nell’ottica comunque di cercare di risparmiare al massimo.

Il volantino riparte proponendosi come validissima alternativa a quanto di buono avevamo già visto in passato, ciò sta a significare che gli acquisti sono effettuabili solamente nei negozi fisici, non sul sito ufficiale. In parallelo, tutti i prodotti presentano limitazioni nelle scorte, di conseguenza potrebbero terminare prima del previsto.

Esselunga: questi sono gli sconti più inaspettati

Con Esselunga gli utenti possono davvero risparmiare moltissimo su ogni singolo acquisto effettuato, la campagna promozionale risulta essere di alto livello, sebbene l’attenzione si sia spostata dal mondo degli smartphone, per virare verso gli accessori.

Il modello coinvolto nell’attuale offerta tech non sono altro che gli auricolari true wireless Motorola Moto Buds 120, disponibili a soli 24,95 euro, contro i 50 euro previsti di listino. Uno sconto del 50% molto interessante, fruibile solamente dai possessori della carta Fidaty. L’acquisto, come anticipato, potrà essere completato solamente nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale.

La scheda tecnica appare comunque di tutto rispetto, poiché parliamo di un prodotto che presenta certificazione IPX5, con controlli touch, ricarica USB type-C e autonomia fino a 15 ore di utilizzo quasi continuativo (vengono sfruttati i cicli di ricarica della custodia). Il volantino lo potete sfogliare sul sito ufficiale di Esselunga.