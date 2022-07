Tanti gestori virtuali stanno riuscendo in una vera e propria impresa, ovvero quella di battere i grandi colossi della telefonia mobile. Tra tutti uno dei più affermati anche secondo il parere del pubblico è CoopVoce.

Le sue offerte tornano sempre di moda, soprattutto quando ci sono dei regali come quello attuale che comprende 15 € di credito residuo gratis per chi sottoscrive una delle offerte Evo.

CoopVoce: le migliori offerte mobili sono della linea Evolution, eccole nell’elenco

Qui in basso ci sono le migliori offerte che potete sottoscrivere adesso per avere un gestore virtuale. CoopVoce permette quindi di avere tutto per pochi euro, a seconda delle esigenze del cliente finale.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

Prezzo mensile: 4,50 euro al mese per sempre

Ovviamente tutti gli utenti avranno diritto all’applicazione ufficiale per monitorare tutti i dati inerenti alla propria offerta. Ecco cosa sarà possibile fare con l’app ufficiale di CoopVoce: