Una della domande che tanti clienti si pongono nell’accingersi ad acquistare un auto elettrica, cerchiamo di fare chiarezza sulla vera durata delle batterie nel tempo.

Batterie auto elettriche: Non si usurano in maniera equa nel tempo

Ci troviamo in un periodo rivoluzionario sotto diversi aspetti, per la transizione ecologica e in particolare per il settore automotive.

Uno dei dubbi che più attanaglia gli incerti alla conversione all’auto elettrica è senza dubbio la batteria.

Fatto salvo delle preoccupazioni più basilari come tempi di ricarica e autonomia effettiva su strada, la durata negli anni della batteria è un argomento che occorre certamente valutare.

Negli anni i progressi tecnologici nell’ambito hanno prodotto dei risultati interessanti, che mettono al riparo i proprietari da una svalutazione del mezzo a causa della bassa longevità del pacco batterie.

Ciò che molti non sanno è che le auto elettriche non perdono la capacità di ricarica in maniera costante nel tempo.

Cercando di fare un esempio pratico possiamo affermare che nei primi 5 anni di vita mediamente si perde una autonomia dal 2,3 al 2,5 per cento a seconda del marchio e della tecnologia di costruzione.

Ipotizzando un auto con un range di 250 km, dopo 5 anni e 100 Mila Km percorsi si perde circa 28 km, con un range residuo di 222 Km.

Superati i 5 anni di vita il veicolo tende a perdere capacità in percentuale inferiore, difficilmente stimabile visto le differenze tra la varie vetture, ma ipotizzabile sull’1,5% annuo.

Nonostante questa premessa basata sui dati, il futuro di auto elettrica pare più duraturo di quello di un auto endotermica.

Abbiamo testimonianze di Tesla utilizzate come Taxi che hanno superato agevolmente i 500 Mila chilometri, e di E-Golf con oltre 230 Mila km.

I produttori offrono comunque diverse garanzie sulle batterie che generalmente vanno dagli 8 anni ai 160 Mila km.

Un altro aspetto riguarda anche l’utilizzo: é stato dimostrato che un utilizzo intensivo non equivale a un deterioramento più rapido mentre al contrario le temperature elevate e le ricariche in corrente continua accorciano la vita dell’auto.