Amazon oggi ha intentato un’azione legale contro gli amministratori di oltre 10.000 gruppi Facebook che tentano di orchestrare recensioni false in cambio di denaro o prodotti gratuiti. Questi gruppi sono creati per reclutare persone disposte a pubblicare recensioni incentivate e fuorvianti sui negozi Amazon negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, Francia, Italia, Spagna e Giappone.

Amazon utilizzerà le informazioni scoperte per identificare i malintenzionati e rimuovere le recensioni false commissionate da questi truffatori che non sono già state rilevate dalla tecnologia avanzata, dagli investigatori esperti e dal monitoraggio continuo di Amazon.

“I nostri team bloccano milioni di recensioni sospette prima che vengano viste dai clienti”, ha affermato Dharmesh Mehta, vicepresidente dei servizi per i partner di vendita di Amazon. “L’azione legale proattiva contro i malintenzionati è uno dei tanti modi in cui proteggiamo i clienti“.

I truffatori dietro tali gruppi sollecitano recensioni false per centinaia di prodotti disponibili per la vendita su Amazon. Uno dei gruppi identificati nella causa è “Amazon Product Review“, che contava più di 43.000 membri fino a quando Meta non ha eliminato il gruppo all’inizio di quest’anno. Le indagini hanno rivelato che gli amministratori del gruppo hanno tentato di nascondere la loro attività ed eludere il rilevamento di Facebook.

Troppi gruppi da controllare

Amazon vieta rigorosamente le recensioni false e ha più di 12.000 dipendenti in tutto il mondo impegnati a proteggere i suoi negozi da frodi e abusi, comprese le recensioni false. Un team dedicato indaga su alcune pagine che vendono recensioni false sui siti di social media, inclusi Facebook, Instagram, TikTok e Twitter, e segnala regolarmente i gruppi a tali società. Dal 2020, Amazon ha segnalato a Meta più di 10.000 gruppi del genere. Di questi, Meta ha eliminato più della metà dei gruppi per violazione delle norme e continua a indagare sugli altri.

Amazon è stato un pioniere delle recensioni di prodotti, avendole introdotte nel 1995 per aiutare i clienti a prendere decisioni di acquisto più informate. L’azienda mira a garantire che ogni recensione che appare nei suoi negozi sia affidabile e rifletta un’esperienza reale del cliente.