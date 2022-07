I prodotti sono quasi gratis da Unieuro con questo nuovo splendido volantino, tutti gli utenti sono liberi di accedere ai migliori sconti del momento, con prezzi alla portata di ognuno di noi.

Gli acquisti, come al solito del resto, possono essere completati solamente da coloro che sceglieranno di recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, senza costi aggiuntivi o vincoli regionali particolari, in aggiunta direttamente al sito ufficiale. Quest’ultimo rappresenta il punto ideale per coloro che non vogliono muoversi dal divano di casa, e godere della spedizione gratuita al superamento dei 49 euro di spesa.

Unieuro: occhio alle nuove offerte, sono assurde

Che sconti in questi giorni da Unieuro, i prezzi sono bassi e tutti gli utenti hanno davvero la possibilità di accedervi per risparmiare al massimo. La campagna promozionale parte dall’alto con il Samsung Galaxy S22, un top di gamma a tutto tondo, richiestissimo dal pubblico italiano, oggi acquistabile con un esborso di 769 euro, nella variante da 128GB di memoria.

Nel caso in cui si fosse disposti a spendere cifre più alte, sarà anche possibile pensare di andare oltre con iPhone 13 Pro Max, acquistabile a 1229 euro, oppure anche iPhone 12, proposto a 749 euro, ma anche iPhone 13 a 929 euro, oppure Xiaomi 12 Pro a 899 euro. Tutti top di gamma assoluti che promettono eccellenti prestazioni a prezzi mai visti prima d’ora, il volantino è però molto altro ancora, scopritelo da vicino aprendo il prima possibile il sito ufficiale di Unieuro.