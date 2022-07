Le offerte Trony sono davvero da non credere, i prezzi appaiono sin da subito quasi gratis per tutti gli utenti che sceglieranno di recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia.

La campagna promozionale convince sin da subito con un risparmio decisamente importante, i prodotti sono economici e pronti a fare la differenza, con il solo vincolo di acquisto in un punto vendita fisico, non sul sito ufficiale. Coloro che spenderanno più di 199 euro, inoltre, potranno richiedere l’eventuale rateizzazione del pagamento.

Trony: le offerte e tutti gli sconti

Con il volantino di casa Trony il risparmio è davvero assicurato, ma solamente oggi, 21 luglio 2022. Gli utenti si ritrovano a poter ricevere un prodotto gratis, semplicemente seguendo un iter ben definito.

Il primo, ed unico, step obbligatorio consiste più che altro nell’acquisto di un televisore o di un grande elettrodomestico da almeno 399 euro, in alternativa è possibile affidarsi ad un piccolo elettrodomestico dal prezzo di superiore ai 59 euro. Superato il passo iniziale, sarà necessario aggiungere altri due prodotti, per godere direttamente in cassa di uno sconto fisso del 100% sul valore del meno caro del trittico.

Nel caso in cui, invece, si dovesse aggiungere solamente un secondo prodotto, per un totale quindi di due, la riduzione sarà solamente del 50%, sempre applicata sul valore di listino del meno caro. Il volantino può essere sfogliato direttamente online sul sito ufficiale, ricordando comunque che gli acquisti sono effettuabili solo in negozio.