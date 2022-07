Taglio delle accise: proroga inaspettata, prezzi ribassati fino al 21 agosto!

Ricordate l’intervento messo in piedi dal Governo per combattere i rincari dei carburanti dovuti alla guerra russo-ucraina? Ecco, il famoso “taglio delle accise” per fortuna è stato prorogato fino al 21 agosto e i guidatori non possono che esserne felici. Taglio delle accise: costi attuali dei carburanti Nonostante le difficoltà del Governo Draghi, grazie al taglio delle accise, si continuerà ad avere uno sconto di 30,5 centesimi a litro per benzina e gasolio, a 10,5 per GPL. (E pensare che il costo mensile dell’iniziativa è di circa 1 miliardo di euro…) La scelta è emersa dall’ultimo Decreto Energia ed applicata dal Decreto Interministeriale del 18 marzo. Dunque, a quanto ammonta ora il taglio delle accise su benzina e diesel? Per la prima citata è di 25 centesimi al litro più IVA. Per il GPL, invece, la riduzione è di 8,5 centesimi di euro più IVA.

Qual è la situazione attuale in merito ai carburanti? In numeri, secondo le info raccolte da Quotidiano Energia, in modalità self, la benzina ammonta a 1,984 euro al litro, con i vari marchi che viaggiano tra 1,973 e 1,990 euro al litro (no logo 1,982 euro al litro). Il costo medio del diesel invece in modalità self è di 1,938 euro al litro, con le compagnie incluse tra 1,932 e 1,947 euro al litro (no logo 1,938 euro al litro).