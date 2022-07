La Commissione europea ha dichiarato mercoledì di voler vietare la vendita di tutti i prodotti a base di tabacco riscaldato aromatizzato come parte del suo obiettivo di ridurre l’uso del tabacco al 5% entro il 2040.

Le vendite di prodotti a base di tabacco riscaldato sono aumentate vertiginosamente in Europa. Dal 2018 al 2020, le vendite sono aumentate da 924 milioni a 19,7 miliardi, con un aumento di oltre il 2.000 percento, secondo un rapporto della Commissione a giugno.

L’aumento dei tassi di vendita e il fatto che questi prodotti ora superino il 2,5% delle vendite totali di prodotti del tabacco soddisfano le condizioni affinché l’UE agisca.

I prodotti a base di tabacco riscaldato consentono alle persone di fumare una forma di sigaretta a una temperatura inferiore rispetto alle sigarette normali, abbassando il livello di tossine rispetto al bruciarle.

Tuttavia, presentano seri rischi per la salute associati all’uso di tabacco e nicotina e altre sostanze chimiche che causano il cancro.

“9 tumori polmonari su 10 sono causati dal tabacco, vogliamo rendere il fumo il meno attraente possibile per proteggere la salute dei nostri cittadini e salvare vite umane“, ha affermato Stella Kyriakides, commissaria per la salute.

Nell’ambito del Piano europeo contro il cancro, l’UE vuole ridurre il consumo di tabacco al 5% o meno entro il 2040.

Anche Juul a rischio

“Agiremo per ridurre il consumo di tabacco, attuando un’applicazione più rigorosa per stare al passo con i nuovi sviluppi ed affrontare il flusso infinito di nuovi prodotti che entrano nel mercato, particolarmente importanti per proteggere i giovani“, ha aggiunto Kyriakides.

È una tendenza che si vede anche dall’altra parte dell’Atlantico. La scorsa settimana, la Food and Drug Administration statunitense ha vietato la vendita di tutti i vaporizzatori Juul, sostenendo che c’erano troppo pochi dati sulla tossicità dei suoi prodotti aromatizzati al mentolo e al tabacco, che contengono nicotina.

Juul ha chiesto una sospensione di emergenza dell’esecuzione attraverso la magistratura, che blocca temporaneamente il divieto di commercializzazione della FDA in modo che possa chiedere una sospensione formale mentre farà ricorso all’azione della FDA.

Il Consiglio e il Parlamento discuteranno la proposta della Commissione prima che entri in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. I paesi dell’UE avranno otto mesi per recepire la direttiva nel diritto nazionale e altri tre mesi prima che le disposizioni si applichino.