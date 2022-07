Il noto colosso tech Microsoft ha confermato la disponibilità anche in Italia del suo nuovo laptop, ovvero Surface Laptop Go 2. Quest’ultimo è già disponibile all’acquisto a partire dallo scorso 19 luglio 2022 ad un prezzo di partenza di 679 euro e sarà acquistabile sia negli store fisici sia negli store online, compreso Amazon. Vediamo qui di seguito i dettagli e i tutti i prezzi ufficiali.

Surface Laptop Go 2: il nuovo laptop approda ufficialmente anche in Italia: ecco i prezzi

Lo aveva anticipato circa un mese fa e ora Microsoft ha finalmente confermato l’arrivo ufficiale anche nel nostro paese del suo nuovo laptop della serie Go. Si tratta del nuovo Surface Laptop Go 2, un dispositivo che non stravolge quanto fatto con il precedente modello ma che ne migliora alcune caratteristiche.

Spiccano in primis i nuovi processori Intel di undicesima generazione, nello specifico il soc Intel Core i5-1135G7 di undicesima generazione che va a sostituire il soc Intel Core i5-1035G1 di decima generazione. Quest’ultimo viene affiancato a memorie super veloci, ovvero 128 o 256 GB di SSD e fino a 8 GB di memoria RAM. Tra le altre novità, abbiamo una migliore autonomia e una migliore fotocamera.

Prezzi e disponibilità

Come già accennato, il nuovo Surface Laptop Go 2 è già disponibile all’acquisto In Italia dal 19 luglio 2022 sia negli store fisici sia negli store online. Si parte da 679 euro per il modello base, 779 euro con taglio di memoria da 8 GB di RAM e 128 GB di SSD e fino a 879 euro con taglio di memoria da 8 GB di RAM e 256 GB di SSD.