Oggi siamo qui con OnePlus Nord 2T, smartphone di fascia media costruito davvero bene e dalle ottime prestazioni.

Materiali di pregio, studiato in ogni dettaglio il contrasto tra cornice lucida e back cover opaca nella nostra colorazione Nebbia di Giada con riflessi grigio ghiaccio. La disposizione delle fotocamere è una questione di gusti ma dal punto di vista costruttivo non si può dire nulla. In basso ecco lo speaker e lo slot SIM con la porta USB Type C. Costruttivamente dunque promosso, nonostante trattenga le impronte. Il peso è di 198 grammi, non molto leggero ma ben distribuito ed ergonomico secondo la nostra esperienza.

Il display è da 6.43 pollici AMOLED con risoluzione Full HD+ e con frequenza a 90 Hz. Unità davvero molto bella in definizione, colori e luminosità massima anche al sole. Regolabile nelle impostazioni il colore del display ma anche la modalità chiaro/scura o la modalità miglioramento dei colori durante i video.

Ecco il processore MediaTek Dymension 1300, una versione aggiornata rispetto al modello dello scorso anno. Le prestazioni sono ottime: smartphone fluido e scattante senza rallentamenti anche grazie ad Android 12 e all’interfaccia Oxygen OS, davvero completa ed equilibrata sulla personalizzazione e sulla pulizia.

Sul lato multimediale, ecco le fotocamere con sensore da 50MP Sony IMX-766 con grandangolare da 8MP con angolo di visione da 120°. Per finire ecco la fotocamera da 2MP per il ritratto F2.4. La fotocamera frontale è da 32MP e ci ha soddisfatto particolarmente. Tornando alle posteriori, di giorno davvero molto bene soprattutto con i colori, i quali sono discreti anche in notturna, almeno per la fotocamera principale. La grandangolare invece lascia intravedere una perdita di dettagli con un po’ più di rumore. Sodisfatti ma non troppo.

Video in 4K 30fps con mode Super Slowmotion 720p e Time-Laps 1080p. I video risultano davvero buoni di giorno e ben stabilizzati e illuminati, anche controluce nulla da dire. Le prestazioni vanno poi a diminuire con la grandangolare soprattutto di notte. Appena sufficienti i video in notturna con la can frontale.

Audio davvero molto buono e avvolgente con il doppio speaker stereo, il quale ci ha lasciato davvero soddisfatti. La batteria da 4.500 mAh non rende OnePlus Nord 2T un campione di autonomia, visto che si arriva a sera tranquillamente ma non di più. C’è però la ricarica SuperVOOC da 80W, la quale ricarica lo smartphone in 16 minuti, davvero stupefacente e comodo. Nelle impostazioni è possibile regalare le modalità di risparmio energetico. La batteria comunque imparerà dalle abitudini dell’utente per preservare la batteria e la durata.

In conclusione, il OnePlus Nord 2T risulta davvero ottimo se considerato il prezzo che in questo caso è di 409 euro. A questo prezzo è davvero difficile trovare di meglio secondo il nostro parere.