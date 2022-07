Meteo: le alte temperature sciolgono l'asfalto delle piste, addio voli prenotati

Che faccia caldo lo sappiamo, ma soprattutto, lo sentiamo tutti. Nessuno però si sarebbe immaginato di assistere nel 2022 allo scioglimento dell’asfalto (come se quello dei ghiacciai non fosse già abbastanza). Ciò che sta accadendo nel mondo fa veramente paura, ma c’è di peggio, perché secondo i meteo il disastro deve ancora iniziare.

Meteo: la situazione in Inghilterra è veramente grave

In Italia non si respira, ma nel Regno Unito non si riesce neppure a vivere. Il record per il caldo estivo segna i 39,1 gradi nella cittadina di Charlwood nel Surrey (Inghilterra sud-orientale) e potrebbe arrivare oltre i 40 gradi.

Temperature del genere non possono non andare ad intaccare diversi settori, tra cui quello dei trasporti aerei militari e civili. Il caldo esagerato infatti sta addirittura sciogliendo l’asfalto delle piste di alcuni aeroporti rendendo impossibili decolli e atterraggi. A lanciare l’allarme è la Royal Air Force britannica, che negli ultimi giorni sta decollando da scali differenti rispetto a quello di Brize Norton.

La RAF, meglio conosciuta come Royal Air Force, in un comunicato pubblicato su Twitter dal Ministero della Difesa ha spiegato che, nonostante il periodo sia determinato da temperature a dir poco alte, metterà sempre al primo posto la sicurezza dei suoi voli. Per questa ragione gli aerei si serviranno di aeroporti alternativi.