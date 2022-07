I nuovi prezzi del volantino Expert sono davvero assurdi, proprio in questi giorni gli utenti si ritrovano a fronteggiare una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere.

Gli acquisti da Expert possono essere completati praticamente ovunque in Italia, ciò sta a significare che sarà possibile affidarsi sia al sito ufficiale che a tutti i punti vendita in Italia, senza differenze nel prezzo significative. I prodotti prevedono inoltre la spedizione presso il domicilio, in questo caso però a pagamento, è richiesto un piccolo esborso aggiuntivo.

Expert: offerte grandiose per tutti gli utenti

Con il volantino expert gli utenti sono liberi di accedere a prodotti sempre più economici, anche appartenenti alla fascia alta della telefonia mobile. Ad esempio al giorno d’oggi è possibile pensare di acquistare un eccellente Samsung Galaxy S22, pagandolo solamente 699 euro, con tutte le caratteristiche e le condizioni di vendita classiche. Nel momento in cui si fosse interessati ad un foldable, il consiglio è di puntare dritti verso il Galaxy Z Flip3, disponibile a 599 euro, oppure anche un più economico Galaxy S21 FE, il cui prezzo non va oltre i 449 euro. Gli amanti del mondo Apple, invece, troveranno soddisfazione nel poter acquistare un iPhone 11, il cui prezzo di listino si aggira sui 549 euro.

Come potete notare le possibilità di acquisto sono davvero moltissime, ed altrettanto varie tra di loro. Il consiglio che vi possiamo dare è di approfittare subito degli sconti, collegandovi al sito ufficiale dell’azienda.