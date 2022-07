Esselunga è davvero splendida, la nuova campagna promozionale spazza letteralmente via le offerte delle dirette rivali del settore, proponendosi come valida alternativa per coloro che vogliono godere del massimo, con il minimo sforzo.

Spendere poco con Esselunga è decisamente più semplice di quanto avreste mai immaginato, all’interno della campagna promozionale si possono scovare ottime occasioni e prezzi decisamente bassi su cui fare affidamento, anche top di gamma. Gli acquisti, come al solito del resto, possono essere completati solamente nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale.

Esselunga: tantissimi sconti per tutti

Con il volantino di Esselunga, gli utenti hanno davvero la possibilità di accedere ad una campagna promozionale infarcita di sconti da non credere, ma con un solo prodotto mobile.

Il suo nome è Xiaomi Redmi Note 10S, un terminale che al giorno d’oggi viene proposto a soli 169 euro, e che rappresenta il giusto compromesso tra prestazioni e prezzo basso. I suoi punti di forza sono sicuramente rappresentati da una batteria da ben 5000mAh, con ricarica abbastanza rapida, ma dall’autonomia incredibile, affiancata da 6GB di RAM ed un ampio display da 6,43 pollici di diagonale.

Il prodotto, come anticipato del resto, può essere acquistato solamente nei negozi fisici, non online sul sito ufficiale. E’ ad ogni modo prevista la garanzia di 24 mesi, che copre ogni difetto di fabbrica effettivamente riscontrato in fase d’acquisto, o nel periodo di validità della stessa garanzia.