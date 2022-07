Chevrolet Blazer EV: autonomia estrema, il nuovo SUV elettrico non si scarica mai!

Dopo tanta curiosità innescata dall’attesa, è arrivato il momento di smascherare il nuovo gioiellino Chevrolet . Rullo di tamburi… il suo nome è Blazer EV , ed altro non è che un SUV elettrico nuovo di zecca prossimo a sfrecciare sulle strade a partire dal 2023. Più precisamente, questo nuovo modello sarà in vendita dall’estate del prossimo anno, ce ne saranno ben 4 versioni ( 1LT, 2LT, RS e SS) con differente prezzo e si partirà dai 47.595 dollari (tasse escluse).

Sebbene il design di Chevrolet Blazer EV sia già stato visto mesi fa, finalmente potremo scrutarne ogni singolo dettaglio grazie alla presentazione ufficiale.

Come dicevamo nel paragrafo iniziale, delle versioni 1LT, 2LT, RS e SS quest’ultima è la più sportiva e la più particolare in quanto dispone di una nuova griglia, tetto e montanti neri a contrasto con il colore della carrozzeria e cerchi in lega da ben 22 pollici.

All’interno vi è poi uno schermo da 11 pollici e uno da ben 17,7 pollici. Come al solito, per l’accensione dell’auto con powertrain basterà chiudere le portiere e premere il pedale del freno, al resto ci pensa il telecomando. Rimanendo in tema, la versione top di gamma offre addirittura 415 kW con 877 Nm di coppia. Per intenderci, per un’accelerazione da 0 a 60 miglia orarie (96 km/h), sono necessari meno di 4 secondi. L’autonomia non è da meno, in quanto può arrivare addirittura a 320 miglia, nonché circa 515 km.

Se avete bisogno di una visione completa, qui di seguito troverete la tabella con le rispettive caratteristiche: