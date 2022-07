Audi Q6 e-tron Sportback: mai visti SUV così, l'arte scende in strada e colpisce tutti

Tra le novità 100% elettriche spunta un nuovo modello ancora in fase di collaudo. Stiamo parlando dell’ Audi Q6 e-tron Sportback, dotata di piattaforma PPE capace di supportare un’architettura a 800 V (in collaborazione con Porsche) e diversa rispetto a tutte le altre.

La vettura ovviamente è ancora celata, ma si possono comunque vedere molti dettagli. Nel nuovo modello una cosa è certa: la linea del tetto della versione Sportback, i fari anteriori, i gruppi ottici posteriori e le forme delle prese d’aria frontali hanno un aspetto totalmente diverso da quelli della Q6 e-tron.

Quanto agli interni, resta ancora tutto nell’ombra. Possiamo però dirvi che ci sarà un enorme pannello per la strumentazione e un grande schermo centrale per il sistema infotainment.

L’Audi Q6 e-tron Sportback permetterà di ricaricarsi ad altissima potenza e si ipotizza che ci saranno diverse versioni della vettura, sia con un singolo motore che con un doppio propulsore elettrico e la trazione integrale.

Dunque, quando potremo vedere la nuova Audi in tutto il suo splendore? Non ci resta che aspettare la fine dell’anno con la commercializzazione prevista per il 2023, nella speranza che tutto vada per il verso giusto. Perché diciamo ciò? Semplicemente perché nell’aria si sentivano voci su un possibile ritardo del debutto di alcuni modelli elettrici del Gruppo Volkswagen per via di problemi con lo sviluppo del software.

Insomma, nell’attesa che questa opera d’arte (non per l’aspetto esteriore ovviamente, ma per le funzionalità che regalerà ai suoi acquirenti) entri nel mercato, vi consigliamo di tornare a trovarci per ulteriori novità.