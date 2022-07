Da qualche anno Wind Tre ha presentato al suo pubblico il servizio 5G. Anche in anticipo rispetto ai tempi della release, il provider arancione sta finalmente per offrire ai suoi clienti delle reti internet più veloci a fronte dell’attuale 5G che forse non era stato poi così performante.

Wind, il 5G del gestore arriva anche in altre città della nazione e in maniera più potente

Come ovvio, la novità principale relativa al 5G è quella per le velocità di navigazione. Con questo strumento, i clienti del gestore avranno una navigazione con soglie che arrivano ad un Gbps per il download. Anche le operazioni in upload saranno molto più rapide.

Nei giorni che hanno anticipato l’estate, Wind ha reso ancora una volta note le città in cui è già presente la rete 5G. A fronte delle città di partenza, da qualche ore il gestore già ha esteso la linea 5G in tante altre province della nostra nazione. Nella lista delle città mancano ancora grandi centri come Torino, Firenze, Roma e Napoli, ma sono stati inseriti luoghi altrettanto importanti come Pisa, Caserta, Rimini, Modena e Brindisi.

Si conferma da parte di Wind l’interesse e l’investimento sul Mezzogiorno. Il provider ha portato questa tecnologia in molte aree della Calabria e della Sicilia, regioni in cui si contano ben 9 capoluoghi di provincia con le reti 5G. Entro l’estate Wind si impegna a completare ancor di più il roll out del 5G su scala nazionale. Ovviamente l’obiettivo è non avere problemi con l’estensione della rete.