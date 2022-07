WindTre continua a non tollerare rivali come Iliad e, al fine di invogliare i clienti dell’operatore low cost ad effettuare il trasferimento del numero, lancia delle incredibili offerte operator attack.

La WindTre GO 150 Flash + Digital, disponibile esclusivamente in versione Easy Pay, è una delle offerte rivolte ai clienti Iliad o MVNO. La sua attivazione, dunque, potrà essere effettuata esclusivamente dai nuovi clienti provenienti da uno degli operatori qui elencati:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Passa a WindTre: ecco l’offerta low cost per i clienti Iliad e MVNO!

L’offerta WindTre GO 150 Flash + Digital può essere attivata online. Il gestore permette di effettuare l’acquisto della nuova SIM attraverso il suo sito ufficiale, completando il pagamento online così da riceverla direttamente a casa tramite corriere, senza dover affrontare alcuna spesa extra.

Il costo di rinnovo è di soli 8,99 euro al mese e include: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione.

La spesa sarà automaticamente addebitata dal gestore su carta di credito, conto corrente o carta conto, non sarà possibile saldare la spesa tramite credito residuo. I nuovi clienti che vorranno ottenere un’offerta il cui costo mensile potrà essere affrontato su credito residuo potranno comunque optare per la WindTre GO 50 Star + Digital o per la WindTre GO 100 Special + Digital.