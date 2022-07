Continuano senza sosta le attività degli sviluppatori di WhatsApp. Nel corso di queste settimane la piattaforma di messaggistica istantanea ha messo una serie di novità a disposizione di tutti i suoi utenti. Tra reaction e interessanti modifiche per le videochiamate, gli upgrade hanno in parte cambiato il servizio.

WhatsApp, le note audio in forma testuale arrivano su iPhone e Android

Il prossimo step per gli sviluppatori di WhatsApp è ancora una volta legato alle novità per le note audio. A breve sulla piattaforma di messaggistica istantanea gli utenti avranno la possibilità di utilizzare la funzione per la trascrizione testuale. A conti fatti, quindi, su WhatsApp ci sarà la possibilità di “leggere” le note audio ricevute.

La funzione che va a trasformare le note vocale da file multimediale in testo ha origine dallo sviluppo di un algoritmo avanzato. Sarà proprio grazie a questo strategico algoritmo che sarà possibile rendere accessibile le registrazioni vocali anche in forma testuale. L’algoritmo allo studio di WhatsApp dovrebbe essere compatibile con tutte le lingue in uso su WhatsApp.

Questo upgrade è a dir poco fondamentale per gli sviluppatori, laddove va a completare un percorso che è stato intrapreso già mesi fa, con l’arrivo di importanti upgrade come quello legato alla riproduzione con velocità doppia delle note audio.

Come per altri upgrade delle precedenti settimane, anche questo aggiornamento arriverà sia sugli smartphone Android di nuova produzione sia sugli iPhone. Questo aggiornamento dovrebbe essere disponibile già nel corso dell’estate, con il roll out che potrebbe completarsi entro poche settimane.