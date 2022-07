WhatsApp ha esteso la data la scadenza per l’eliminazione di messaggi, foto e video inviati agli utenti iPhone. La versione iOS 22.15.0.73 ha esteso il limite di tempo di un post e l’eliminazione del contenuto a 2 giorni e 12 ore.

È impossibile eliminare qualcosa che è scaduto nelle chat individuali o di gruppo. Il limite originale è di 1 ora, 8 minuti e 16 secondi, quindi se provi a eliminare qualcosa dopo tale tempo, viene visualizzata solo l’opzione “Elimina per me“.

Con la modifica, lo staff del sito specializzato WABetaInfo ha potuto eliminare un messaggio inviato con molto più tempo nel sistema operativo Apple. L’aggiornamento può aiutare le persone a correggere più facilmente gli errori di battitura. È relativamente comune per qualcuno pubblicare il messaggio, la foto o il video sbagliato in gruppi e quindi non essere in grado di eliminarlo a causa della scadenza.

La novità era già in arrivo nella beta di WhatsApp per Android e ora è qui per i fan del messenger su iOS. Su Android, il periodo di tempo è lo stesso di iPhone, quindi non dovrebbero esserci estensioni o riduzioni di tempo in futuro.

Se la modifica non viene visualizzata, la soluzione è attendere qualche giorno in più. L’espansione mostra che gli sviluppatori potrebbero essere pronti a portare la funzionalità a più persone, un’indicazione di un futuro arrivo nella versione stabile dell’app.

Molti aggiornamenti in arrivo

Gli sviluppatori stanno anche testando un’opzione per dare più potere agli amministratori dei gruppi. Secondo WABetaInfo, sarà loro consentito rimuovere tutti i messaggi pubblicati per una moderazione più efficace.

L’aggiunta non è ancora disponibile per i tester, quindi non c’è modo di sapere se anche gli amministratori saranno in grado di rimuovere i contenuti inappropriati in qualsiasi momento. In pratica, è probabile che la seconda opzione sia vera, ma dovrai aspettare che il rilascio sia sicuro.

La novità dovrebbe certamente avere un impatto sui gruppi, soprattutto dopo l’introduzione delle Comunità. La funzionalità ti consentirà di creare gruppi fino a 512 partecipanti e di lasciarli tutti sotto la stessa gestione, come se fossero dei canali.