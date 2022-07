Dopo la convention di inizio maggio, abbiamo qualche notizia in più su quelli che saranno gli aggiornamenti futuri di WhatsApp. La chat di messaggistica istantanea nel corso delle prossime settimane presenterà agli utenti diversi upgrade: come sempre, non tutti questi aggiornamenti catalizzeranno le opinioni positive da parte del pubblico. Ci sono state tante opinioni contrastanti nel corso degli anni, soprattutto per la funzionalità di WhatsApp.

WhatsApp, arrivano due aggiornamenti rivolti al grande pubblico della chat

Due aggiornamenti sono particolarmente invisi: da un lato troviamo quello riguardante il blocco degli screenshot, dall’altro quello che introduce le pubblicità.

WhatsApp segue quelli che sono già stati i passi di Instagram con una politica inedita sugli autoscatti. Insieme al sistema di accesso tramite impronta digitale gli utenti non avranno più modo di cancellare gli screenshot. In pratica, quando sarà attiva l’opzione del riconoscimento con impronta digitale, non si potrà effettuare una foto ad una determinata conversazione. La funzione, introdotta per garantire privacy e riservatezza, sta scatenando non poche polemiche.

Polemiche che riguardano anche l’arrivo degli annunci commerciali. Dopo la sperimentazione in alcune versioni beta, la piattaforma estenderà a tutti i profili la presenza degli annunci commerciali. Già ora a numerosi utenti, nella sezione delle Storie, appaiono le inserzioni pubblicitarie come su Instagram. Il roll out è in fase conclusiva ed entro l’estate su tutti i profili saranno attive le ads tra una storia e l’altra. Per fortuna, resta confermata la totale assenza delle pubblicità dalle conversazioni quotidiane.