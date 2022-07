Molti pensano che gli squali si possano trovare solo negli oceani. Invece, in realtà, ce ne sono anche in Italia.

In un periodo come questo, estivo e decisamente favorevole alle vacanze, c’è ovviamente chi decide di andare nelle località di montagna e chi predilige le località balneari.

Va tutto bene, infatti, perché, almeno in questo caso, per fortuna, è solo questione di gusti personali. Il fatto è che anche quando sei in vacanza, non devi assolutamente dimenticare di stare attento e di prendere tutte le precauzioni necessarie.

Anche se ci troviamo in una situazione rilassata, non è detto che qualcosa non possa andare storto se non usiamo il buon senso.

Ad esempio in mare può capitare di bruciarci la pelle se siamo troppo esposti al sole cocente, o, perché no, di incontrare anche un animale insidioso che abita nei fondali marini.

Gli esperti avvertono

Parliamo infatti della presenza di squali in alcuni dei nostri mari, in particolare della specie bianca. Quindi a tal proposito ci dà una risposta Alessandro De Maddalena, nonché professore di zoologia che ha espresso in Gazzetta una personale interpretazione dei fatti.

In particolare, sembra che lo squalo stesso probabilmente non abbia alcuna inclinazione ad attaccare gli umani, o almeno non appare molto frequentemente.

Infatti, pur non avendo oceani, è stato verificato che anche in Italia esistono una cinquantina specie di questo tipo di grossi pesci che, contrariamente alla credenza popolare, non sono mammiferi.

Tuttavia, per evitare di rimanere nelle loro grinfie, quello che dovresti fare, secondo gli esperti, è cercare di non nuotare al largo durante la notte, di non andare nelle acque notoriamente torbide e in quelle vicine alle isole.