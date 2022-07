Il sindaco di una località turistica italiana ha dichiarato che saranno emanate multe a persone “poco vestite“, adducendo preoccupazioni sulla “qualità della vita”.

Massimo Coppola, sindaco di Sorrento, ha annunciato multe da 25 a 500 euro in un post su Facebook pubblicato il 6 luglio. “E’ comportamento indecente”, ha scritto Coppola. “Ecco perché ho firmato l’ordinanza che vieta alle persone di andare in giro a petto nudo oltre che in costume da bagno”.

I visitatori affollano la città di Sorrento in estate, località che si trova a sud di Napoli, sulla costa occidentale dell’Italia, ma Coppola ne ha abbastanza degli atteggiamenti di molte persone. “Questi tipi di comportamenti possono essere considerati motivo di disagio sia per i residenti che per i turisti di Sorrento“, ha scritto.

“In questo modo vogliamo tutelare e migliorare la dignità della vita, la qualità e il decoro all’interno del centro cittadino e degli spazi pubblici“, ha aggiunto il sindaco.

Sorrento si trova sulla Penisola Sorrentina, che ospita anche la Costiera Amalfitana, un tratto di spettacolare costa esposta a sud. Le gemme di Positano, Amalfi e Ravello ricoperte di bouganville, con panorami che si tuffano nel profondo blu del Mar Tirreno, hanno guadagnato la protezione dell’area dall’UNESCO nel 1997.

Sono state applicate anche altre regole

Tale è la popolarità della penisola tra i vacanzieri che le autorità locali hanno introdotto nuove regole per ridurre il traffico turistico lungo la costa, che è diventata una destinazione per i viaggi su strada. Dal 15 giugno un sistema di targa alternativo consente alle auto di accedere al famoso tratto tra Vietri sul Mare e Positano solo a giorni alterni, nelle ore di punta in alta stagione.

Solo i veicoli con targa che termina con un numero dispari possono utilizzare la strada in date dispari, mentre quelli con targa che termina con un numero pari possono percorrerla in date pari.

Queste regole si applicano dalle 10:00 alle 18:00. per tutto il mese di agosto, più i fine settimana dal 15 giugno al 30 settembre. Sono incluse anche la Settimana Santa intorno a Pasqua e le date dal 24 aprile al 2 maggio.