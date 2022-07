Uno degli smartphone più attesi non si farà. La notizia era già emersa per via delle scarse informazioni trapelate sul dispositivo ma adesso sembra ricevere maggiori conferme: il Samsung Galaxy S22 Fan Edition non sarà realizzato!

L’azienda potrebbe aver riscontrato delle difficoltà nella produzione del dispositivo. La mancanza di dettagli e indiscrezioni sulla versione Fan Edition dell’ultimo top di gamma, dunque, non sarebbero dovute ad eventuali ritardi nella messa a punto dello smartphone bensì alla sua cancellazione.

Samsung non creerà nessun Galaxy S22 Fan Edition!

Secondo un rapporto proveniente da The Elec, Samsung non rilascerà un Galaxy S22 Fan Edition per via della carenza di chip. Il colosso potrebbe essere stato costretto a rinunciare al lancio del suo smartphone per via della mancanza delle componenti necessarie.

Samsung avrebbe dovuto dotare il suo smartphone di un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ma la carenza di chip sembra giustificare la volontà di non abbandonare il fornitore ma di modificare i propri piani e quindi accantonare l’idea di proporre il top di gamma nella versione economica.

L’assenza di un Galaxy S22 FE non deve far pensare a un addio alla serie di smartphone economici. Stando a quanto riferito dalla fonte, infatti, il prossimo anno avremo comunque la possibilità di conoscere un Galaxy S23 Fan Edition. La notizia non ha ancora ricevuto conferme ufficiali ma la totale assenza di indiscrezioni sul presunto smartphone permette di ritenere l’informazione particolarmente affidabile.

Sui piani futuri dell’azienda si hanno ancora poche notizie. Dunque, sembra prematuro parlare del prossimo Galaxy S23 FE: non ci resta che sperare nel suo arrivo!