Il gelato durante la stagione estiva è senza ombra di dubbio il cibo più consumato dagli italiani. Una notizia dell’ultim’ora, però, potrebbe cambiare alcuni scenari. Purtroppo, in seguito a vari ritiri e addirittura perquisizioni nei vari stabilimenti a Ferrero e Buitoni, anche una marca importante di gelati ha dovuto ritirare i suoi prodotti dal mercato.

Oltre ai gelati, si aggiungono anche snack dolci di alcune catene famosissime. Il tutto è dovuto al fatto che questi alimenti porterebbero forti emicranie, convulsioni e danni ai polmoni. I brand internazionali coinvolti nel ritiro hanno quindi subito una dura batosta che non si aspettavano di certo vista la loro importanza.

Proprio nei giorni scorsi, la catena alimentare gestita da Cadoro-Eurofood, è riuscita ad individuare e confiscare il lotto codice EAN 3415581101935 con scadenza il 16/02/2023 del gelato alla vaniglia del noto marchio Haegen-Dasz.

Il ritiro è dovuto alla presenza di ossido di etilene all’interno dell’estratto alla vaniglia usato per fare i gelati. Si tratta di un gas potenzialmente pericoloso per l’uomo e alcuni soggetti devono starne assolutamente alla larga.

I marchi importanti che sono stati coinvolti in un ulteriore ritiro di snack dolci Twix, Bounty e M&M’s, brand molto celebri, presenti ormai da anni presenti nel mercato dolciario e tutti prodotti da Mars.

L’allarme è stato lanciato, come detto prima, per via dell’etilene. Questo gas viene utilizzato per sterilizzare il prodotto da insetti e per tenerlo sotto controllo dinnanzi agli sbalzi termici. Se ingerito in quantità eccessive, può portare a forti emicrania, convulsioni, colpi apoplettici e, in casi di consumo prolungato, anche al coma.