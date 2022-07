Qualcomm Technologies, Inc. ha presentato oggi le ultime novità della suite di piattaforme premium per indossabili dell’azienda, Snapdragon® W5+ Gen 1 e Snapdragon W5 Gen 1. Queste piattaforme sono state progettate per offrire prestazioni a bassissimo consumo e rivoluzionarie per indossabili connessi di prossima generazione, con particolare attenzione all’estensione della durata della batteria, all’esperienza utente di alto livello e al design elegante e innovativo. Utilizzando queste piattaforme, i produttori possono scalare, differenziarsi e sviluppare più rapidamente i prodotti nel settore degli indossabili, in continua crescita e segmentazione.

I nuovi miglioramenti apportati alla piattaforma di punta Snapdragon W5+ offrono una potenza inferiore del 50%, prestazioni 2 volte superiori, funzionalità 2 volte più ricche e dimensioni più ridotte del 30% rispetto alla generazione precedente, consentendo ai produttori di indossabili di offrire le esperienze differenziate richieste dai consumatori. Basata su un’architettura ibrida, la piattaforma è composta da un system-on-chip a 4 nm e da un co-processore altamente integrato a 22 nm. co-processore always-on altamente integrato. Incorpora una serie di innovazioni della piattaforma, tra cui la nuova architettura Bluetooth® 5.3 a bassissimo consumo, le isole a basso consumo per Wi-Fi, GNSS e audio e gli stati a basso consumo come Deep Sleep e Hibernate.

“Il settore degli indossabili continua a crescere e a presentare opportunità in diversi segmenti a un ritmo senza precedenti”, ha dichiarato Pankaj Kedia, senior director, product marketing e global head of Smart Wearables di Qualcomm Technologies, Inc. “Le nuove piattaforme per gli indossabili – Snapdragon W5+ e Snapdragon W5 – rappresentano il nostro salto più avanzato. Create appositamente per gli indossabili di nuova generazione, queste piattaforme rispondono alle esigenze più pressanti dei consumatori, offrendo consumi bassissimi, prestazioni rivoluzionarie e un packaging altamente integrato. Inoltre, estendiamo la nostra collaudata architettura ibrida con nuove innovazioni a basso consumo, come gli stati di Deep Sleep e Hibernate, per deliziare i consumatori con esperienze d’uso di alto livello e prolungare la durata della batteria”.

“Google e Qualcomm Technologies vantano una lunga tradizione nell’aiutare i nostri partner a offrire grandi esperienze agli utenti. Apprezziamo i progressi tecnologici che Qualcomm Technologies sta apportando al settore degli indossabili con il lancio della sua piattaforma Snapdragon W5+”, ha dichiarato Bjorn Kilburn, GM e Senior Director di Wear OS di Google. “Con la piattaforma Snapdragon W5+, siamo entusiasti di ciò che è possibile fare per portare nuovi livelli di prestazioni, capacità e durata della batteria agli smartwatch Wear OS”.

“Siamo entusiasti di collaborare con una serie di clienti e partner, ampliando così il nostro fiorente ecosistema di indossabili, e siamo lieti di annunciare 25 progetti in fase di sviluppo in tutti i segmenti basati sulle nuove piattaforme. Nell’ultimo anno abbiamo collaborato a lungo con i nostri primi clienti, Oppo e Mobvoi, e non vediamo l’ora di vedere i loro prodotti”, ha dichiarato Kedia.

“L’annuncio dell’ultima piattaforma indossabile Snapdragon W5 porterà la tecnologia indossabile intelligente a un nuovo livello”, ha dichiarato Franco Li, OPPO Associate Vice President, President of IoT Business. “OPPO e Qualcomm Technologies collaborano strettamente da molto tempo, creando insieme nuove possibilità di innovazione dei prodotti. La serie Oppo Watch 3 sarà lanciata ad agosto. Essendo il primo smartwatch alimentato dalla piattaforma indossabile Snapdragon W5, delizierà i nostri utenti con prestazioni migliori.”

“Mobvoi ha collaborato con Qualcomm Technologies negli ultimi anni per lanciare una serie di smartwatch TicWatch basati sulle piattaforme Snapdragon Wear”, ha dichiarato Zhifei Li, CEO di Mobvoi. “Il nostro team è entusiasta delle caratteristiche differenziate della nuova piattaforma indossabile Snapdragon W5+ e ha lavorato a stretto contatto con il team di Qualcomm Technologies per dare vita a queste innovazioni nel nostro smartwatch di punta TicWatch di prossima generazione. Siamo ansiosi di lanciare la nostra ultima offerta questo autunno e siamo entusiasti di essere i primi smartwatch basati sulla piattaforma indossabile Snapdragon W5+ Gen1”.

Qualcomm Technologies ha inoltre annunciato due progetti di riferimento di Compal e Pegatron, che illustrano le capacità della piattaforma e la collaborazione con i partner dell’ecosistema, aiutando i clienti a sviluppare più rapidamente i prodotti.